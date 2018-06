Kõike seda peegeldab oma pealispinnal ka jalgpall. Maailma tippklubid on kokku ostnud jalgpallurite koorekihi. Nad on monopoliseerinud Euroopa meistrite liiga ning kirtsutavad nina, kui nende seas on liiga palju „provintsiklubisid“ Ida-Euroopast või mujalt.

Äsjakirjeldatu on siiski vaid jalgpalli kõige telegeenilisem osa, mis kahtlemata mõjutab arusaamu ja hoiakuid. Valdavalt on maailmas inimeste igapäevaelu loomulikuks osaks siiski kohalik jalgpalliklubi. Nende klubide tegemised ei jõua üleilmsesse meediasse, vaid on olulised omadele. Koduklubi toetamine aitab muuhulgas välja kujundada ja kinnistada individuaalset identiteeti.

Lemmikklubile tribüünil kaasaelavad fännid ei ole üksnes sündmusele kaasaelajad. Lauldes ja salle lehvitades on nad selles osalised. Jalgpalliuurija Matthew Gushwan Indiana ülikoolist märgib, et fännid investeerivad klubisse emotsionaalselt ja tulemuse ettemääramatuse tõttu riskeerivad igas mängus osaga oma identiteedist.

Staadion nagu kirik

Jalgpallistaadion on paljudes kohtades üle võtnud kiriku funktsioonid: enne mängu algust tervitatakse sünnipäevalapsi ja mälestatakse surnuid. Koos kohalikus liigas mängiva klubiga elab inimene läbi head ja halvad ajad, tõusud ja mõõnad. Samastumine meeskonnaga ja solidaarsus toetajaskonnas tekitab meie-tunde ja aitab vastu seista võõrandumisele ja ülemaailmsele pihustumisele.

Lojaalsust jalgpallis väljendab tabavalt tuntud lause: sa võid vahetada oma töökohta, oma autot, oma naist ja isegi oma sugu, aga sa ei saa kunagi vahetada oma lemmikmeeskonda. Üks klubi hällist hauani on enesestmõistetav ja annab inimestele ebakindlas maailmas kuuluvus- ja turvatunde. Töökohakaotuse hirm, terrorismioht, keskkonnaprobleemid, migratsioonikriis, poliitiline ebastabiilsus – kõigele sellele pakub aastast aastasse korduv jalgpallihooaeg lohutust ja kinnitust, et on midagi, mis pole muutunud ja millele saab toetuda.

Tribüünil kogetakse kõike: mängu ilu, võidurõõmu ja kaotusevalu. Seal saab nalja ja seal avaldatakse protesti. Jalgpalliraamistik võimaldab rituaale, mis tavaelus oleks vanamoelised ja naeruväärsed, kuid väljendavad inimese ürgseid instinkte.

Ühest küljest on see justkui põgenemine reaalsuse eest, kuid teisalt võetakse tribüünile kaasa oma poliitilised veendumused, sotsiaalne päritolu ja elatakse see häälekalt välja. Jalgpalliuurijate sõnul on tegemist inforikaste kultuuriliste performance'itega. Staadionil valitsevad meeleolud ning omavahel põrkuvad enesemääratlused ja rivaliteedid peegeldavad tervet ühiskonda. Jalgpallis on olemas nii integreeriv kui protestiv pool.

Mõistagi on igas spordialas potentsiaal ühendada kogukondi ja toimida eespool kirjeldatud moel. Eriti kehtib see publikualade ehk sportmängude kohta. Mitmetes maades on väga olulisel kohal mõni tunnustatud olümpiaala nagu korvpall, jäähoki või maahoki. Või mõni rahvuslik spordiala nagu Austraalia jalgpall, keldi jalgpall, ragbi, Soome pesapall.

Kuid võrreldes jalgpalliga on teiste sportmängude harrastatavus maailmas väiksem ning riigiti ebaühtlasem. Sageli on mõne üldtunnustatud jalgpalliriigi sees enklaave, kus valitseb mõni muu ala. Teiste sportmängude mõju on maailmas väiksem ja sellest tulenevalt on nende suhet ühiskonnaga vähem uuritud. Jalgpalli suutlikkus hõlmata suuremat osa maailmast teeb temast üldarusaadava uurimisobjekti.

Konflikt ja mitmekultuurilisus

Jalgpalli üheks keskseks märksõnaks on konflikt. See on sisse kirjutatud spordiala DNA-sse. Traditsioonilised vastasseisud klubide või rahvusmeeskondade vahel puhutakse enne kohtumist teatraalselt suureks. Käiku lähevad militaarsed terminid. Tegemist on paljuski teeseldud konfliktiga, vana vimma rituaalse taasetendamisega, nagu on kirjutanud Alex Law Abertay ülikoolist Dundee's.

Jalgpallimurul on vastandus meie vs nemad mängu loomulik osa. Samas kanaliseerib jalgpall, mille klubirivaliteet kajastab ühiskonnas valitsevaid pingeid, konflikti ohutul moel. Niimoodi aitab jalgpall säilitada ja kinnistada olemasolevaid identiteete, soosides kultuurilist mitmekesisust ja sallivust ning andes oma panuse sidusama ühiskonna heaks.

Kuigi jalgpalli on peetud liberaalse kapitalistliku maailma väärtuste mudeliks, sest ta nõuab algatust, konkurentsi ja sisaldab eelpoolmainitud konflikti, pole kõik sugugi nii ühesuunaline. Just kohalikul tasemel, väljaspool ülemaailmse võrgustiku haaret, peab jalgpall varjatud võitlust globaliseerumisega. Inimest, kes teab, kes ta on, millisesse kogukonda ta kuulub ja mispärast, on raskem muuta sihituks tarbijaks, empaatiavõimetuks maailmakodanikuks.

Kriitikud ütlevad siinkohal tõenäoliselt: jalgpall massialana ise nivelleerib maailma ning tema harrastamine ja talle kaasaelamine on globaliseerumise ilmingud. Ka niimoodi võib asja vaadata ja nagu mainitud: rahvusvahelise tippjalgpalli osas vastab see suures osas ka tõele. Jalgpalli sisemine loogika madalamatel tasemetel töötab sellele aga vastu.

Jalgpalli toimimist võib mänguliselt võrrelda rahvusköökidega. Eri rahvaste toidud on levinud üle maailma ja suurtes linnades on kaugete maade rahvusrestoranid. Need on nagu fänniklubid, mis jalgpallis elavad tuhandete kilomeetrite tagant kaasa maailma suurklubidele. Põhimõtteliselt saame mistahes maailma otsas kaasa elada maailma tippjalgpallile ja maitsta eri rahvaste roogasid. Seda tänu globaliseerumisele.

Kuid kõige ehedamat rahvustoitu tehakse siiski kohapeal. Seal on olemas õiged maitseained, tooraine ja oskusteave, mis antakse põlvest põlve edasi. Ilma nendeta hääbuks pikapeale ka maailma rikastav erinevus. Seejuures on enesestmõistetav, et eri (toidu)kultuurid on omavahel kontaktis.