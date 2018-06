Aktivistid on algatanud netipõhise kogumiskampaania kuuemeetrise, Trumpi meenutava õhupalli taevasse laskmiseks.

Üüratu oranži värvi pall, millel on USA presidendi nägu, plaanitakse Londonis asuva paralamendi väljaku kohale lennutada 13. juulil, mil Trump Suurbritanniat külastab.

Idee autorite sõnul näevad nad Ameerika riigipead just sellisena, nagu nad õhupalli kujutanud on - suure ning tigeda titena, kel on habras ego ja tillukesed käed.

Projekti „Make Trump Baby Fly“ loojate hinnangul ohustab USA presidendi demagoogia naisi, sisserändajaid ja muid vähemusi, seades ohtu maailma rahu ning tuleviku. Siiski näib Trump olevat kuri, kui keegi tema üle nalja heidab. Aktivistide sõnul tahavad nad veenduda, et kui Trump juulis Ühendkuningriiki külastab, teaks president, et kogu Suurbritannia naerab tema üle.

Projekti on võimalik toetada veel 12 päeva. Uudise ilmumise ajaks oli annetajaid 952.

Trumpi visiidi vastu on varasemalt pahameelt avaldanud ka Londoni linnapea Sadiq Khan.