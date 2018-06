„See on tsitaat,“ kõlab napp vastus, kui küsida muusik Vaiko Eplikult, miks kannab tema vastne album nime „Uus karjäär uues linnas“. „See on David Bowie 1970. aastate lõpu instrumentaalloo pealkiri, aga enda samanimelise loo kirjutasin varsti pärast seda, kui kuulsin, et Bowiet enam ei ole. Olen Bowiet suure osa oma elust armastanud. Ma pole saanud Davidilt kunagi küsida, mis tema minust arvab, kuid mina olen ikka väga palju temast mõjutatud.”