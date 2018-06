Näitlejanna Nicole Kidman ja kantritäht Keith Urban on abielus olnud 12 aastat. Kidmani (51) väitel on üks nende abieluõnne saladusi väga lihtne.

Tom Cruise'i eksabikaasa Nicole paljastas ajakirja Parade intervjuus, et tema ja Keith (50) ei saada iialgi teineteisele mobiilisõnumeid.

"See ei sobiks meie suhtega mitte üks põrm," ütles Kidman, kel on Urbaniga kaks tütart. Ta seletas, et tema ja Keith hindavad ennekõike telefonivestlusi ja füüsilist lähedust.