Üheksakümnendate popikoon Estin ehk Esta Erjemin rääkis Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et enne oma hilisema abikaasa, muusikaprodutsendi Gunnar Lohoga kohtumist polnud ta kordagi mõelnud lauljakarjäärile.

"Ma ei tahtnud saada ei lauljaks ega artistiks. Ma olin pigem ikka spordifänn," rääkis Esta, kelle Gunnar Loho avastas 1989. aasta Viljandi missivõistlustelt. "Tegime kultuurimajas proovi ja käisime rõdu pealt piilumas, millised tüdrukud välja näevad. Üks tüdruk pakkus huvi ja küsisin, et kas ta laulda oskab."

"Ma tegin nalja, et ma oskan laulda. Ma tahtsin lihtsalt oma silmaga näha, milline on süntesaator," rääkis Estin. "Hiljem, kui käisin kultuurikolledžis ühe õppejõu juures veidi laulmis õppimas, sain aru, et muusikast ei tea ma tegelikult ikka üldse midagi."