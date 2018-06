"Raha oli nii, et ei jaksanud lugeda. Ukse pealt anti ühe- ja kahekrooniseid. Ilus aeg oli, aga eks siis tulebki täiega panna, kui see aeg käis on. Niisama unistada pole mõtet.

1995. aasta suvel esines Hovery Covery suvetuuril koos Jami ja Code One'iga. "Helistan Aarne Valmisele ja pakkusin, et Hovery Covery võiks märtsis teha esinemise koos Jamiga. Valmis ütles, et meie bänd pole Jamile võrdne partner. Ütlesin talle, et varsti helistad sa mulle tagasi ja palud ise seda esinemist," naeris Loho. "Kolme nädala pärast helistaski Valmis ise ja pakkus, et teeme suvetuuri."