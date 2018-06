Üheksakümnendate teisel poolel lugudega "Mis tegema nüüd pean" ja "II dimensioon" rahva südamesse jõudnud Mari-Liis Rahumets meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", kuidas Viljandi muusikaprodutsent Gunnar Loho talle helistas ning Estini jaoks laule palus.

"Ta palus, et ma võtaks kuus-seitse laulu kaasa ja ma ütlesin, et vabalt võin võtta. Tegelikult pidin kiiresti laule juurde kirjutama ja kui tema kodustuudiosse läksin ette laulma, pakkus ta, et teeme hoopis sinuga mõned lood linti," rääkis toona vaid 14-aastane Mari-Liis.

Tänu Caateri remiksidele kogus Mari-Liis kiiresti üle Eesti suurt tuntust. Ta rääkis, et verinoore tüdrukuna peokohtades esinemas käimine tõi kaasa ootamatuid kogemusi. "Ühes maakõrtsis viskas üks naisterahvas mind suure vaasiga, sest tema meespool pööras mulle ilmselt suuremat tähelepanu, kui tema naisterahvas oleks soovinud."