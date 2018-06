Drake kinnitas oma uues laulus seda, mida on kuude kaupa sahistatud - et tal on vallaspoeg. Seda, et Kanada räpparil on endise prantsuse pornotähe Sophie Brussaux'ga poeg, sahistati juba ammu. Daily Maili teatel tuli laps ilmale mullu oktoobris. Kuid Drake'i uuel plaadil "Scorpion" olev lugu "Emotionless" kinnitab lapse olemasolu.

"Ma ei varjanud oma last maailma eest, ma varjasin maailma tema eest," räägib staar uues laulus. Drake tunnistab, et tema ja Rosee Divine'i nime all tuntud Brussaux on kohtunud vaid kahel puhul. "Ta pole mu armuke nagu Billie Jean," viitab Drake Michael Jacksoni hitile, "aga laps on minu jagu. Kurat, me kohtusime ainult kaks korda ..."