Näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt kutsus suvisel päeval oma videoblogisse ansambli 5MIINUST! Viiest liikmest astusid videos üles kaks - Estoni Kohver ja Päevakoer. Brigitte tegi koos poistega "never have I ever" väljakutse ning vastused saadi paljudele kuumadele ja julgetele küsimustele.

Muuhulgas saavad vaatajad teada, kes neist kolmest on avalikus kohas seksinud, kes seksi ajal magama jäänud, kes on sõpra löönud ning kes oma kaaslast petnud. Juttu tuleb ka kangetest narkootikumidest ja meeleolukatest pidudest.

Vaata täispikka videot siin: