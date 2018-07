STAARIGA TRENNI | Jaagup Tuisk: hakkasin 13aastasena jõusaalis käima ja toitumist jälgima ning olen sellest ajast saati püüdnud tervislikult elada

„Staariga trenni“ on Õhtulehe trennisaade, kus – nagu nimigi ütleb – minnakse staariga trenni. Seekord võtsin sabast kinni staarisaate finalistil Jaagup Tuisul, kellega proovisime tema tavapärast trennikava. Jaagupist sai treener ja minust treenitav ning võtsime internetist ette HIIT ehk high intensity interval training'u video.

„Ma käin umbes kolm-neli korda nädalas jõusaalis,“ räägib staarisaatest tuule tiibadesse saanud laulja Jaagup Tuisk. „Kuna elustiil on kiire, pidevalt on proovid ja palju teha, siis on jõusaali juures hea see, et graafik on vaba ja ma võin ükskõik, mis hetkel trenni minna ja kõik oma pinged välja elada.“

"Staariga trenni", Jaagup Tuisk (Alar Truu)

Meie tegime Jaagupiga trenni video järgi, mille järgi ta isegi trenni teha vihub. „Enamjaolt käin ma seda tegemas jõusaalis, sest seal on hoopis teine õhkkond, kui kodus tehes. Aga on tulnud ette ka olukordi, kus jõusaal on kinni ja oleme siis näiteks sõbraga läinud maja taha hoovi murule, võtnud tekid alla ja teinud sedasama kava.“