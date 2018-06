Briti laulikule Ed Sheeranile on mürtsatanud kaela koletu kohtuasi: temalt nõutakse Marvin Gaye hiti plagieerimise eest 100 miljonit dollarit. TMZ.comi andmeil väidab firma Structured Asset Sales, et Edi laul "Thinking Out Loud" on maha viksitud Gaye hitilt "Let's Get it On".

Sheerani laul sarnaneb kohtuasja väitel Gaye originaaliga nii meloodia, rütmi, harmoonia, trummide, bassikäigu, taustalaulu, tempo kui ka sünkoopide poolest.

"Let's Get it On" valmis 1973. aastal Gaye ja Edward Townsendi ühisloominguna. Townsend suri 2003 ning Structured Asset Sales ostis kolmandiku laulu autoriõigusest. Nii võib kohtuasja põhjal järeldada, et 100 miljonit dollarit on väärt juba ainuüksi kolmandik laulust. Edi singlit ning albumit "X", millel see kõlab, on müüdud üle 15 miljoni eksemplari. Laulu on YouTube'is kuulatud üle miljardi korra.