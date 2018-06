Endal nimelt on äärmiselt halvad mälestused kahest aastast Tartu 10. koonduslaagrist. Väljend „koonduslaager” on virutatud lugupeetud Priit Hõbemäe tagant, kes kunagi oma mälestustega lasteaiast minu omad pikalt üle trumpas. Mis mul... no peksti nutma, et vaiksel tunnil magama jääksid... aga nõeltega kasvatajad ikka ei torkinud.

Üks noorema ea vapustusi – ja see ei ole sõnakõlksutamine – oli avastus, et mu lapsed tahtsid minna lasteaeda.

Ma tulin ju sellest laiendatud raudteejaamast nimega Elva, sealsest lasteaiast. Kus, nüüd vaadati igaks juhuks vanadelt piltidelt üle, enne kui need tulle läksid, me sõime portselanilt, noa ja kahvliga, meil olid alustassid ja mänguasjad ka. Siis on äkki rohelised pekstud emailiga kruusid, mille sang kuumaks läheb, toidu asemel midagi nimetamatut ja kuskile riiulisse välja pandud mänguasju katsuda ei tohi, dlja estetiki, nagu öeldi „Briljantkäes”. Eelmainitud kloppimine niikuinii, märjad linad üle pea ja seisa, liigse möla eest teibiti suid ka kinni. Oh noorus, oh rõõmud, nagu Orwell kirjutas.

Kuna lapsi tuli viia-tuua, siis, neh, ajad olid ikka teiseks läinud küll. Reipad noored kasvatajatarid, mänguasjad jalus, hea toidu lõhnad. Bassein ja ujumistunnid, mõnus möll märkamatu õpetusega segamini, ime siis, et nad sinna minemast üldse ei tõrkunud.

Ometi tulevad igasugu eelarvamused selle jutu peale, et lasteaed peaks ikka kohustuslikuks tehtud olema. Võibolla sellepärast, et selle mahamüümiseks kasutatud sõna „sotsiaalne” on mõnele mehele nagu härjale banderilja. Teadagi, kuhu. Kohe silmad punased ja sarved sirgu.

Ei usu justkui, et lapsed, kes kodus kasvavad, kuidagi suhtlemisoskusteta jäävad ja saavad seeläbi koolis õudse paugu – teised on ka olemas. Ripub muidugi mitmetest asjaoludest. Laste arvust, näiteks. Üks laps, jah, võibolla võib jääda puudulikuks. Kui teda vati sees hoida. Aga isegi siis ei saa ta'st ikka päris Caspar Hauserit. Kaks last on juba bande, üle selle kisub distsiplineerimata sõjaväeks ära, kus suheldakse nii, et hoia-keela. Mailis Reps, kes on ilmatu vahva tütarlaps, teab sellest kindlasti rohkem kui mina oma kõigest kolmese kogemusega.

Pealegi on ju lastega rahval sõbrad, kellel kah lapsed. Ning nädalalõppudel on need huligaanid ju ikka kodus ja... no pereüritused, igasugu... paratamatult laps ju ikkagi õpib suhtlema ka siis, kui tema ümber ei ole tervet rühma omasuguseid ja -vanuseid. Ning kas ei tähtsustata neid niinimetatud sotsiaalseid oskusi natuke üle. Vinti peale keerates, kumb on tähtsam, kas lobedalt rääkida või kohmakalt midagi öelda.

Lasteaiaga on nii harjutud, et harva hakkab keegi mõtisklema, misasi see üldse on ja milleks. Ise ka pole teinud, ju nende halbade mälestuste pärast. Väikene üllatus oli kunagi Narvas teada saada, et Kreenholmi, mis on enam kui tehas, ikka omaette linn, sisse käis kohe ehitamisel ka lasteaed. Nõukogude kooli kasvandikuna – ei eita, et mõju püsib – tuli möh, et mis neil kapitalistlikel sigadel küll arus oli. Töölist tuleb piinata, mitte talle lasteaedu, koole ja kirikuid ehitada.

Kui sina aga järele mõtled, on lasteaed käitises täiesti mõistuspärane. Saab lisaks töölisele ka pereema tsehhi saata ja, kaeme otsa, lapsega tüdrukuid tööle võtta.

Elukestev ajupesu

Lisapunkt veel, et lasteaias annab varasest noorusest peale tublisid töölisi kasvatada. Õpetada lugemist, kirjutamist ja sõnakuulmist. Suureks hämmastuseks oli üks esimesi töölislasteaedade rajajaid utopistlik sotsialist Robert Owen, kes ei varjanudki, et sõnakuulelikkuse varane harjutamine üks eesmärk on. Huvitav, põrunud taat oli ettenägelik, taipas, et utoopia teostamine on võimalik ainult läbi elukestva ajupesu.

Sinane ongi, mis selle võimaliku lasteaiakohustuse man vähe imelikke mõtteid toob. Kuskil Rootsis ju olla lasteaed, kus ei ole poisid-plikad, vaid moodsalt ja sooneutraalselt „sõbrakesed”. Günter Grass kirjutas raamatus „Minu aastasada”, kuis punased lasteaiakasvatajad 1969 sundisid last Kuule viidud lippu ikka punaseks värvima, mis siis, et too nuttis ja vaidles: aga ma ise telekast nägin, see oli tähed ja triibud. Kunagi ilmutati varase Nõukogude Eesti aegne metoodiline juhend lasteaednikele, kuidas võõrutada tited jõuluvanast ja panna nad onu Leninit armastama – pange silmad kinni, hüüdke jõuluvana, tehke silmad lahti, ei kuuske, ei kinke, pange nüüd silmad kinni, hüüdke onu Leninit.

Hirmusegaselt pahatahtlikes uidudes kujutledki, et kõik lapsed lasteaeda, igasse lasteaeda komissar, kes üksi saab rohkem palka kui ülejäänud personal kokku. Jaa... läheb lahti. Igasugu -ismid, õiguslused, muidugi demokraatia, jõuluvana kinke ei too, onu Soros küll! Pese siis pärast kodus seda seepi lapse peast välja.

Võimalik, et ma lihtsalt maalin tonti ja ise hakkan seda siis kartma.

Üks veel, et lasteaed pole ainult riist, vaid ka märk millestki. Eelmainitud lapsega tüdrukutele, kellele need võimaldasid kapitalisti orjata, aga ka möödaminnes ju raha teenida, olid need paras õnnistus. Eks praegugi. Mis sel üksikemal üle jääb, kui tahab ülepea elada ja liisinguid orjata. Vanaemad-vanaisad kah ju rabavad, pole siin mingit hoidmist. Miska vajadust lasteaedade järele, mida ei saa eitada, võib lugeda märgiks vanamoelise perekonna otsast.

Ainelisest seisukohast ka, et tänasel õndsal ajal ei ole võimalik veel mitte väga ammune perekond, kus üks käib tööl, teine peab kodu ja lapsi. Kuidagi ei tule rahadega välja. Mitte kohe kuidagi. Naise vabastamisega pliidiorjusest on siin üsna vähe toppimist. Naisterahvas on tööle sunnitud, isegi kui vaistud võibolla kodukanaks suunaksid.