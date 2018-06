Hiina tahab igas pulmas olla pruut ja igal matusel kadunuke. Maailmas on arvatavasti ainult mõni üksik riik, mis ei sõltu suuremal või vähemal määral Hiinast ja hiinlaste rahast. Hiina on juba aastakümneid püüdnud maailma kõiki piirkondi – Antarktikast kuni Arktikani ja Euroopast kuni Austraaliani – majanduslikult oma kontrolli alla saada ja hiinlaste püüdlustel on olnud rohkem edu kui tagasilööke.