Tänavu esitati sisekaitseakadeemiasse 750 sisseastumisavaldust. Kõige populaarsem õppesuund oli toll ja maksundus, kus ühele kohale oli 8,6 kandideerijat. „Sellel on väga lihtne põhjus, Eestis on majandusõpe ennast kokku tõmmanud ja [seetõttu] otsitakse majanduserialasid,“ selgitas Raik.

Sisekaitseakadeemias on füüsilised testid naistele ja meestele ühesugused. Raiki sõnade järgi on see tore näide võrdsusest, kuid võrdsetel testidel on ka teine külg – teenistusse jõuavad tugevad naised. „Naiste osakaal politseiteenistuses on 30%–40% vahel ja see võikski olla mõistlik piir. Ka neid tüdrukuid, kes peavad vastu päästeteenistusele, ei ole väga palju.“

Millise füüsilise võimekusega paistavad silma tulevased riigi siseturvalisuse hoidjad, selgub juuli keskpaigaks. Tolli ja maksundusse kandideerijad füüsiliste katsete pärast aga muretsema ei pea, sest akadeemia on õppekava kohandanud ning katsed välja võtnud. „Tulemuseks on see, et nad võib-olla marsivad paraadil võib-olla veidi teistmoodi, aga nad on rõõmsad, et saavad meie paraadile ja naeratavad,“ rääkis Raik otsuse võimalikust mõjust.