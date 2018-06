Kõmuleht The Sun teab rääkida, et poptäht Sam Smith on taas üksi. Suhe Netflixi sarja "13 Reasons Why" näitleja Brandon Flynniga on finito.

Paarike tabati esmakordselt koos mullu oktoobris enne Smithi (26) teise albumi "The Thrill of It All" ilmumist. Jaanuaris rääkis Sam: "Mul on praegu suhe ja ma tunnen, et väärin esimest korda õnnelik olemist."

How is everyone liking season 2?!? A post shared by Brandon Flynn (@flynnagin11) on May 22, 2018 at 12:48pm PDT

Nüüd aga on briti superstaar enda ja oma kallima ühised fotod Instagramist kustutanud.

"Sam ja Brandon armusid ülepeakaela. Aga kummalgi on karjääriga nii palju tegemist ning paraku asjad lihtsalt ei laabunud. Mõistagi on Sam väga kurb. See on kõige kaalukam suhe, mis tal olnud on," räägib informaator ning lisab: "Õnneks on tal praegu USA turnee, mis aitab mõtteid mujale viia."

Menusarjas Justin Foleyt kehastavat Brandonit (24) nähti möödunud nädalavahetusel New Yorgi Pride'il pidutsema, Sam aga oli seoses tulevase kontserdiga Bostonis.