Mul on juba mõnda aega tunne, et stress on elu üle võtnud. Ja pole ma vist ainuke, kel juhe koos.

Tahaks olla tubli ja teha kõik hästi, aga ikka tunned, et justkui pole piisav. Vägisi kipuvad asjad umbe jooksma. Ülemus tuleb ja lajatab kaela uue ülesande. Võtad julguse kokku ning ütled: „Ei suuda!“ Ülemus patsutab sulle õlale ja ütleb: „Võta rahulikult.“ Kuid kuklakarvadega tajud, kuidas ta su selja taga silmi pööritab. Tunned end süüdi. Temagi on ärev, talle omakorda hingab tema ülemus kuklasse. Tulemust on vaja!

Kui on halvasti, hakkab veelgi rohkem viltu vedama, ütleb Murphy seadus targalt.

Parklas on keegi su autoukse mõlki tagurdanud. Vaja kindlustuses käia ja siis auto remonti viia. Kust see aeg leida? Nagu sellest veel vähe oleks, astub koer klaasikillu jalga. Sellega tuleb arsti juurde minna. Aga auto on ju remondis. Mõtled siis, et kukele kõik see töö ja muud värgid. Ja kuigi oled endale lubanud, et oled suvel murutoidul, otsustad olla rebel ja võtad kohvikus kõige suurema ja rammusama tüki kooki. Küll on pärast vastik olla. Ja see süütunne mõttetute kalorite pärast.

Hing ei käi enam läbi. Ahmid õhku, kuid hingetorus on raskekujuline ummistus. Perearst uurib asja – kõik on korras, puhtalt psühhosomaatiline häire. Nojah, eks sa teadsid seda ju isegi. Samas teadmisest on vähe, paha olla on ikkagi.