Seitse aastat ajakirjas Anne & Stiil ilutoimetaja kohustusi täitnud Eesti üks hinnatum meigikunstnik Reet Härmat lahkub ajakirja meeskonnast. Põhjuseks on isiklikud projektid, mis hakkasid igapäevatöödele "kanna peale" käima. "Täna on viimane ametlik tööpäev, aga koostöö ajakirjaga jätkub, nii meigitöö- kui eriprojektide raames," rääkis Härmat. "Mul on enda projektid kasvanud nii suureks. Ilutoimetaja töö on aga mahukas ja aeganõudev, et tekkis moment, kui pidin valiku tegema." Meigikunstnik tunnistab, et kahte suurt asja hästi ja korralikult teha ei saa. "Mõlemale poolele see sobis ja 7 aastat on piisavalt pikk aeg."

Õhtulehe telefonikõne ajal on Reet maasikate ja šampanjaga teel toimetusse ja räägib, et meeskond on olnud toetav ja hea. "Toimetuse atmosfäär oli väga mõnus. Nüüd muidugi kogu struktuur muutub ajakirjas," lausub naine.

Ajakirja Anne & Stiil uue peatoimetajaga (Mari-Liis Helvik - toim.) sai Reet töötada mõned kuud ja kirjeldab teda kui väga tegusat visionääri. "Väga tegus ja oma sotsiaalse visiooniga. Usun, et seal on põnevad ajad tulemas. Tööstiil muutus. Nägin, et ajakirja juures toimetades oleksin pidanud loobuma hästi paljudest oma projektidest. Kahjuks seda ma ei tahtnud." Suur osa energiat läheb Härmatil enda värske projekti "Iluhoolikute" peale. "Sellega on suured plaanid. Mul on tulemas ka oma nahhooldusbränd, et hästi palju on oma isiklikke projekte käsil," räägib Reet õhinal. "40+ naisterahvas peab olema selline iseseisev ja tubli, tegutsema ja ohjad enda kätte võtma," võtab naine kokku enda mõtted. "Samas, koostööd on tore teha kõigiga. Olen nüüd vaba ja võin teha ühisprojekte edasi nii ajakirjaga Anne & Stiil, kui ka teiste väljaannetega, mida varem võibolla ei saanud nii hästi teha." Reet jääb esialgu napisõnaliseks uue ilutoimetaja nime avaldamise osas, kuid kinnitab, et tegemist on tegijaga, kes on ka varem ilumaailmas olnud heal positsioonil. "Ilutoimetaja koht kui selline kaob ajakirjas ära, aga asemele tuleb inimene, kes vastutab mitme ajakirja iluveergude eest."