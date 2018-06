Briti kõige toimekam kriminaal on sattunud taas vangi, teatab sealne meedia. Mirrori andmeil sooritas 62aastane Patrick Ryan hiljuti oma 688. süüteo.

Ryanile, kes oli urineerinud kahes bussis ning krabanud üht kaasreisijat rindadest, määrati karistuseks 18 kuu pikkune vangistus.

„See on paras aeg, et keskenduda sinu vaimsele tervisele ja joomisprobleemidele,“ ütles Prestoni kuningliku kohtu kohtunik Andrw Jefferies istungil.

Lancashire'ist pärit Ryani toimikuid on kohtus kokku nõnda palju, et neid jaguks enamale kui sajale paberilehele. Politsei on hoiatanud, et antud faile ei maksaks välja printida, kuna see kulutaks liialt paberit.

Enamus 688 süüteost, 468, on vargused. Ryani tegevuse tõttu on maksumaksja pidanud kohtukuludeks tasuma juba 3 miljonit naela.