Lauljatar Getter Jaani igapäevased tegemised on viimasel ajal seotud hiiglasliku rahasummaga. Nimelt osaleb Getter uues kodumaises mängufilmis "Klaver, kits ja silikoonid ehk kõigil on õigus õnnele", kehastades seal tütart, kelle ema võidab 10 miljonit eurot.

Lotovõitjast ema rollis on Eva Püssa ning teise tütrena näeb Kärt Antonit. Režissöör Toomas Kirsi juhtimise all aasta lõpuks valmiv film on mõeldud kõigile, kes vähemalt korra elus on unistanud lotovõidust.

TV3 saates "Seitsmesed" rääkis lauljanna, et kõik inimesed on kindlasti mõelnud selle peale, mida nad teeksid, kui nende emale kukub ootamatult sülle 10 miljonit eurot. "Ma arvan, et mul tuleks hästi palju küsimärke alguses pähe. Siis selline veider muie. Kunagi ei tea, kui see hetk päriselt käes on. Mida sa siis päriselt teeksid," rääkis Getter.

