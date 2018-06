"Kui käisin koha peal jälgimas kuninglikke pulmi, siis kõik poputavad ja armastavad just Estelle'i," õhkab Vesala. Tema sõnul on Victoria ja prints Danieli esmasündinu hästi ekstravertne, kuid samas heade kommetega.

Soome lehe Ilta-Sanomat õukonnaspetsialistid Hanna Vesala ja Kaisa Haatanen kinnitavad, et Estelle on võitnud kõigi rootslaste südame.

Rootsi kuningakoda on tabanud täielik beebibuum: printsess Estelle'i (6) sünnist saadik on riburadapidi sündinud veel kuus pisiprintsi ja -printsessi. Ent tähtsaim neist on kroonprintsess Victoria esiktütar, tulevane Rootsi kuninganna Estelle.

Printsess Estelle käitub avalikel ülesastumistel kuningliku väärikusega. Ta on särav ja enesekindel. "Alati on lehvitus varuks ja lai naeratus huulil," lisab Vesala. Haataneni sõnul jääb printsessist väga küps mulje - nii küps, nagu võiks ta koolis mitu klassi vahele jätta.

"Victoria ja Daniel oskavad tütart nendeks ülesanneteks kasvatada nii, et ta ei võta seda hirmsa koormana. Estelle jätab väga kohusetundliku mulje. Muidugi on alati see oht, et suuremana võivad vastustus ja positsiooni koorem rõhuma hakata," arutleb Vesala.