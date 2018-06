Robbie Williams on veendunud, et tal võib olla autismispektri häire või Aspergeri sündroom.

"Minus on midagi puudu, minus on suured pimekohad," tunnistas 44aastane laulja Mirrori teeatel. "Võib-olla Asperger või autism. Ma ei tea, mis spektris ma olen - midagi mul on."

Superstaaril on enda nahas keeruline elada. "Mul on mingi huvitav sundmõte, sõltuvus, ma ütleksin, et isegi vaimuhaigus."

Vaimne seisund ei sõltu Robbie sõnul kuulsusest. "Mul oleks see nii popstaar Robbie Williamsina kui töölise Robie Williamsina."