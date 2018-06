Viimase "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" võitnud nõid Alisa on kahtlemata üks värvikas naine. Kroonika andis naisele ette mõned märksõnad, läbi mille Alisaga veidi lähemalt tuttavaks saada.

Nii selgub ankeedist, et punktis "Sigadus või paar" vastab Alisa: "Kogu mu elu on üks suur sigadus." Samuti saame teada, et Alisa päevarutiin on ellujäämine ning tema inspireerivaks õhtusöögikaaslaseks oleks Adolf Hitler.

Lisaks paljastab Alisa ka oma heategevusliku külje: "Taimetoitlane. Aitan varjupaikasid, olen karusnaha tootmise ja kanade puuris pidamise vastu."

