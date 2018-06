Soojalt alanud suvi näitab nüüd raugemise märke. Eeloleval nädalavahetusel tuleb meil riigi ilmateenistuse andmetel leppida tuulise ja jaheda ilmaga, laupäeval tuleb ette ka vihmahoogusid. Alles järgmise nädala keskpaigast peaks ilma tasapisi paranema hakkama.

Reedel liigub üle Soome itta väike käbe madalrõhkkond ja selle lohk koos vihmasajuga jõuab varahommikul Loode-Eestisse ning liigub päeval üle Eesti kagusse. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub öösel saartelt alates edelast loodesse ja on tugev, rannikul ulatuvad loodetuule puhangud öösel 15, päeval 18-20 m/s. Madalrõhulohu järel saabub meile põhjast külmem õhumass ja ilm muutub jahedamaks. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 14..18, Kagu-Eestis ennelõunal veel kuni 20°C.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval eemaldub tsüklon Valgele merele ja öösel sajab Kirde-Eestis hoovihma, päevaks jääme madalrõhuvööndi lääneserva ja siin-seal sajab hoovihma, kuid sajuhulgad on väikesed. Loode- ja põhjatuul on jätkuvalt tugev ning puhangud ulatuvad sisemaal 14, saartel ja rannikul 18, kirderannikul öösel veel 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 12..17°C.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval liigub Musta mere äärest piki Venemaa lääneosa põhja poole uus tsüklon, kuid selle liikumist põhja poole takistab Skandinaaviast üle Soome Venemaale ulatuv kõrgrõhuvöönd. Nii jääb madalrõhkkond Valgevene kohale pöörlema. Madalrõhuala põhjaservas on meil pilvine ja tuuline ning esmaspäeval ja teisipäeval liiguvad üle meie ka sajused madalrõhulohud.