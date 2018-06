Äsja Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetanud noorsportlane, teivashüppaja Robin Nool (18) jätkab õpinguid Ameerikas Texase osariigis. Tema uhke isa ja treeneri Erki Noole (48) sõnul mängib Robini edukuses suurt rolli kasvamise keskkond.

Nool räägib Kroonikas, et toetab poja otsust sada protsenti. Ta ei karda, et poisiga juhtub nii nagu Grete Griffini või Margus Hundiga, kes Ameerikasse elama jäid. „Maailm on lahti ja Ameerika kõigest lennusõidu kaugusel.“

