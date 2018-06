Telemaastikult tuttav Carmen Pritson-Tamme töötab nüüd elunõustajana ning räägib Kroonikas, et inimesed peaksid töö asemel esikohale panema iseenda ning see võib neile lõpuks saatuslikuks saada.

Naine räägib, et ta polnud aastate jooksul suutnud leida rõõmutunnet, kuna tema jaoks oli töö alati esikohal ning ta ei usaldanud teisi inimesi ennast aitama. Pritson-Tamme sõnul elavad palju inimesed aastaid nii, et nad aina annavad ja annavad ega saa aru, miks nad seest õõnsad on.

"Sa annad ja annad, kuid vastu ei saa. Ja siis juhtubki, et ühel hetkel jääb inimene haigeks, juhtub autoavarii või muu õnnetus ja ta koristatakse ära, sest tegelikult sai lihtsalt elujõud otsa," selgitab Pritson-Tamme.

