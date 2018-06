Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütleb Eesti Päevalehes tasuta ühistranspordist rääkides, et alati leidub neid, kelle jaoks on enda auto püham kui ühistransport või keskkonnasäästlikkusele mõtlemine.

"Uuringud näitavad, et on segment inimesi, kes peavad oma isiklikku autot oma kõige pühamaks varaks, mis neil on. Need on keskealised mehed. Nemad oma autost ei loobu. Aga on teatavad rühmad, kes on valmis ühistransporti eelistama – naised ja noored," räägib Simson, et mõned inimesed kasutavad juulist alates kindlasti tasuta ühistranspordiga sõitmise võimalust, selmet auto soetada.

Simsoni tasuta maakondlik ühistranspordimäärus hakkab kehtima 1. juulist. Tasuta maakondliku ühistranspordi kasuks on praegu otsustanud 11 maakonda. Välja jäävad esialgu Harjumaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa ja Pärnumaa. Nemad kehtestasid tasuta sõidu vaid noortele ja eakatele.