Keskerakond kaebab kohtusse 500eurose sunnirahanõude, mille Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) neile esitas, kuna arbitraažikohtu otsusega ei ole Midfield OÜ-le mõistetud summa kajastatud erakonna raamatupidamises.

Keskerakond leiab, et on kõik õigesti teinud, kuid ERJK sellega ei nõustu. Sunniraha on määratud selleks, et mõjutada erakonda ettekirjutust täitma.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et erakond kaebab sunniraha määramise kohtusse, kuna ei ole millegi vastu eksinud. Korbi sõnul kinnitab seda ka audiitor.