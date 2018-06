Suurettevõtja Heiti Hääl räägib Kroonikas, et kui tahad, et elu edasi läheks, pead teadma, et sinu suunas pori lendab. Hääl, kes käis välja Käsmu sadama mõtte, on selle ideega kohaliku rahva seas igasugu kuulujutte äratanud.

"Küll kuulen, et Hääl tahab sadamasse litsimaja teha, küll tahab ta kemikaalidega mürgitada. Selliseid arvamusi on raske muuta, sest enamasti arvatakse, et ettevõtja joob töörahva verd ja on ühiskonna vaenlane. Sadama teemal on toimunud umbes viis külakoosolekut ja viimane rahvaküsitlus näitas, et 145 täisealisest elanikust, kellest 96 hääletas, olid sadama poolt 66 ja vastu 30," räägib Hääl, kelle sõnul kuulub Käsmu ta hinge ega ole seotud äriga.

