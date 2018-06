Marylandi osariigi ajalehe Capital Gazette uudistetoimetuse ruumides toimus tulistamine. Ajalehe töötaja sõnul on mitu kannatanut, vahendavad CNN ja NBC News.

Veel on vara öelda, mis täpselt toimus ja kui tõsised on tagajärjed, kuid Annapolise linna politsei kinnitab, et toimetuse majas viibis tõepoolest isik, kes rahva pihta tule avas. Politsei otsib hoonet läbi ning evakueerib inimesi.

Ajalehe krimireporter Phil Davis kirjutab Twitteris, et ründaja lasi kõigepealt puruks klaasist ukse ja seejärel tulistas ajalehe töötajate pihta. „Ma ei tahaks kedagi veel surnuks kuulutada, aga asi on halb,” kirjutab Davis. Ta kirjeldab õudustunnet, kui peitis end oma töölaua all ja kuulis, kuidas tulistaja relva laeb.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Uudis on täiendamisel!