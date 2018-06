Kristiina Ojulandi koerad hirmutavad Jõelähtme valla Ihasalu küla elanikke sedavõrd, et nad pelgavad tema majast möödagi kõndida. Nädala algul kargas Ojulandi koer inimesele kallale, ja see rünnak polnud sugugi esimene: naksamisi, riiete rebimist ja muud on ette tulnud varemgi. Poliitik võtab süüdistusi rahulikult: „Kui tuleb aeg, küll ma kommenteerin.“