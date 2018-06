Juuli on Eestis kõige kuumem ja kuivem suvekuu, seades aiatöödest fookusesse just taimede kastmise, väetamise ja umbrohu eemaldamise.

Eestis on aiapidajana ilmale lootmine tihti nagu loterii ja nii nagu võib mai alguses lund sadada, ei pruugi suvigi veel juuliks saabuda. Üldiselt on aga juulikuu suve sademevaeseim aeg ja temperatuuridki võivad 30 soojakraadi ligi küündida. Kuum ilm ja kõrvetav päike teevad taimede elu raskeks ja just seepärast ongi tähtis igal aednikul nüüd eriti tähelepanelik olla.

Umbrohust vabaks ja viljapuud ilusaks

Aednikud, kes oma köögivilju kasvatavad, peaksid nüüd harvendustöödega tegelema asuma. Kuna taimed on alles väikesed, siis peaks hoolitsema selle eest, et umbrohi liigselt võimust ei võtaks – kitku umbrohi ka peenarde vahedest. Umbrohujuurijad aitavad lihtsa vaevaga lahti saada ka kõige tülikamatest umbrohtudest.

Paljud arvavad, et okste lõikamiseks sobib ainult kevad või sügis. Tegelikult on just nüüd õige aeg kujundada viljapuudel ilusat rühti. Viska silm peale viljapuudele ja lõika võrasse sisse kasvavad võrsed.

Muru, mis vihmase ilma ja soojemate temperatuuridega kipub kõrgemaks kasvama lausa silmnähtava kiirusega, vajab kuivematel kuudel tagasihoidlikumat niitmist. Muru niitmise sagedus sõltub muru kasvamiskiirusest. Kiireim kasvuperiood on maist juunini, siis tuleb niita vähemalt kaks korda nädalas. Südasuvel ja varasügisel piisab ühest niitmiskorrast nädalas. Juulis võikski niita üsna madalalt, kuid pisut harvem.

Roosiõite lõikamine pärast õitsemist

Toeta, väeta ja lõika lilled

Suve kõige soojemaks kuuks on õitsenud sibullilled, mille lehed ja varred tuleks…

