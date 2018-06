"Seitsmesed" tegid tiiru peale Ruhnule, mille elanikele toob kiirkatamaraan Runö rikkiminek kuhjaga probleeme – turistid ütlevad ridamisi broneeringuid ära, sest meretagune asi on ju tore küll, aga kui teekond sinna on nagu Kolgata tee, siis valitakse puhkuseks mõni ligipääsetavam paik.

Ja just täna tuli teade, et ka Amalie nädalalõpureisid Saaremaa ja Ruhnu vahel on tühistatud. Mida kohalikud juba mõnda aega kestnud jamast arvavad ja milline see saareelu siis on, seda vaata TV3 videoloost!