See pealkiri kõlab uskumatult, kui lugu on tõsi. CNN kirjutab mehest, kes rändas üle poole maakera, et noaga rünnata noort teismelist tüdrukut, kuid kurjale plaanile tegi lõpu tüdruku kaitsev ema. 25aastane uusmeremaalane Troy George Skinner kohtus populaarses arvutimängurite netifoorumis 14aastase neiuga USAst. Nad hakkasid rääkima, kuid paar kuud hiljem otsustas tütarlaps, et ei soovi endast vanema mehega enam suhelda. Vaatamata tüdruku soovile ei jätnud mees teda rahule, vaid üritas temaga pidevalt kontakti võtta. Tüdruku ema ei olnud nende põgusast suhtlusest teadlik. Ahistaja käitumine võttis aga veelgi tõsisema pöörde, kui ta otsustas ette võtta pika reisi, et teda eiravale tüdrukule kätte maksta. Ta lendas Aucklandist Sydneysse, sealt Los Angelesesse ja pealinna Washingtoni, kus Skinner istus bussi peale, et sõita Richmondi linna Virginia osariigis, kus tüdruku pere elab.

Seal läks ta kõigepealt poodi, et osta nuga ja rull teipi, samuti varustas mees end pipragaasiga. Korrakaitsjate sõnul on sedavõrd pika reisi ja hoolika planeerimisega võimatu rääkida mingist kire ajel või hullusehetkel tehtud rumalast otsusest - mehel oli kindel plaan 14aastast last rünnata. Mees riietus kuriteo toimepanemiseks üleni musta.

Kuid Skinner ei arvestanud sellega, et nii noor tütarlaps ei ela ju üksinda. Ema ja üks tema tütardest istusid parasjagu hoopis elumaja keldris ja tegelesid maalimisega. Ülakorruselt koputamist kuuldes ei teinud nad sellest esialgu välja - äkki mõni müügimees või midagi säärast. Siis ilmus Skinner keldrisse viiva ukse juurde ning palus abi, valetades, et on seljakotirändur, kes on väga väsinud. Naisel ei olnud mingit huvi kutsumata külalist sisse lasta ning ta helistas igaks juhuks oma kodust eemal olevale abikaasale, et teda ukse taga kopsivast kahtlasest tüübist teavitada. Mees võttis politseiga ühendust. Seejärel võttis Skinner kätte telliskivi ja üritas sellega ust maha lõhkuda. Olgu öeldud, et tegemist on ka suurt kasvu ja koguka, ligi kahemeetrise mehemürakaga. Ema ja laps jooksid üles esimesele korrusele, kus ema majja peidetud püstoli haaras ja selle laadis. Skinner tuli seepeale ringiga maja terrassile ja viskas telliskivi aknasse. Naine hoiatas teda korduvalt ning kui mees läbi katkise akna sisse üritas pugeda, viis ema ähvarduse ka täide ja tulistas. Skinner sai viga ja üritas põgeneda, kuid kukkus paar maja edasi kokku.