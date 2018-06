Minuni jõudis hetkes olemise selgus ja taju ekstreemse kogemuse kaudu. Kogesin ja mõistsin hetkes olemise sisu ja tähendust, kui vaatasin koos oma mehe ja kolme väikese lapsega pealt, kuidas meie kodu maha põles. Need paar aeglast tundi andsid mulle erilise kogemuse kohalolust. Intensiivse taju, kuidas minevikku enam pole ja tulevik ei ole ennast veel ilmutanud. On ainult käesolev ere hetk ning sügav sisemine rahu hoolimata sellest, mis toimub väljaspool mind.

Haapsalu Joogafestivalil töötuba korraldav Mirjam Hakkaja on ajurveeda praktiseerija ja psühholoog. Ajurveedat ja taimeravi õppis Mirjam Šveitsis ja praktiseeris Indias. Viimastel aastatel on ta pühendunud tervisenõustamisele. Mirjam leiab kliendi kehalistele ja psühholoogilistele probleemidele lahenduse väikeste jõukohaste muudatustega elustiilis ja toitumises. Mirjam kasutab ka taimeravi, massaaži, hingamisharjutusi, meditatsiooni ja joogat.

Võimas kogemus, et kõik ON ja minul ei ole positsiooni anda hinnanguid. Kõrgem plaan sünnib minust kõrgemal. Arusaamine, et aeg ei ole lineaarne, vaid et see, mis juhtub, on nn prelüüd järgnevale. Tunne, et kõik on pidevas muutumises, minu roll on seda vaid tunnistada. Usaldus, et kõik on õige ja midagi ei saa kunagi olla valesti. Lihtsalt võib-olla hetkel ei suuda me seda näha. Ehkki traumaatilised sündmused võivad olla transformatiivsed, ei pea neid õnneks vältimatult kogema, et hetkes elada.

Igaühe oma tee ja ajurveeda ning jooga juhatavad pehmelt sooritusest välja, hetkes olemisse. Igaüks võib valida endale sobiva elu intensiivsuse taseme.

Hetkes olemine eeldab aga lõdvestumist

Tajun meie tänapäeva elu saavutus- ja soorituskesksena, tuleb justkui kogu aeg pingutada ja midagi teha, et juhtuks see, mida soovime. Hetkes olemine eeldab aga lõdvestumist olemisse ja lubamist, et õige saaks juhtuda. Oskust vaadelda, et mis juhtub siis, kui me oma elu kulgemisele nii palju vahele ei sega. Hetkes olles on kõik alati õige ja oluline on alati olemas. Miski ei ole vale, miski ei ole halb või hea. Soovitan hetkes olemise kogemiseks vähendada ülestimulatsiooni, milles suur enamus meist pidevalt elab. Teha vähem, lubada logelemist ehk mitte midagi tegemist ja keskenduda keha vajadustele.

Õppida kehavajadusi tähele panema ja eristama sellest, mida meel kehavajaduste kohta ütleb. Meel on see, mis meid hetkest eemale viib ja keha on alati kohal. Võimalda endale iga päev ennast vaadelda ja uurida, kogeda midagi uut või teistmood ja ära usu alati seda, mida sa endast arvad. Sa oled palju rohkem.

Milline on üks sinu lemmikuid meditatsiooni harjutusi, mida on võimalik teha igal inimesel igal pool?

Olla paigal ja istuda ilma eesmärgita mõnusas puhkeasendis, selg mugavalt toestatud, silmad kinni vaikuses. Lihtne olemine, enesevaatlemine, -kogemine ja aktsepteerimine. See on jõukohane igaühele ja kindlasti on paljud, kes nii ka teevad, nimetamata seda meditatsiooniks. Selline vaikne olemine ilma tahte rakendamiseta, eesmärgi ja tegevuseta annab meile võimaluse eristada väljaspoolt tulevaid stiimuleid ja vajadusi meie sisemistest vajadustest. Iseendasse lõdvestudes saavad ilmneda meie tõelised vajadused.

Lõõgastunud olekus on ka meel vaikne. Meelevaikus ongi meditatsioon.Paljud inimesed, kes ei ole mediteerimisega kokku puutunud, arvavad, et mediteerimine on mingi eriline oskus, mis nõuab hullu pingutust ja on kättesaadav ainult eriliselt kõrgelt spirituaalselt arenenud inimestele. Püüan seda arvamust kummutada. Meditatsioon on kõige loomulikum ja parem puhkus kehale ja meelele.

Milline näeb välja sinu töötuba Joogafestivalil ning kes on sellesse oodatud?

Töötuba koosneb kolmest osast: joogast, pranajaamast ja meditatsioonist. Olemisejooga praktika aeglustab ainevahetust ja pranajaama rahustab kesknärvisüsteemi. Tegevuste järjestus ja tempo on disainitud selliselt, et järgnev vaikne ja liikumatu meditatsioon tuleb välja kõigil loomulikult, iseenesest ning pingutamata. Töötuba sobib kõigile. Rahulik jooga ja ühine vaikne olemine juhatab pehmelt välja soorituse mustrist ja pidevast tegemisest, võimaldab kogeda rahu- ja armastusetunnet. Vaikuses sünnib meie sisemine guru ja saab ilmneda kogu universumi tarkus, mis on alati meiega.

Kuidas leidsid enda jaoks joogaliku elustiili?

Tegutsen ajurveeda praktikuna ja ajurveedani on mind juhatanud minu enda ja pereliikmete terviseprobleemid. See ei ole olnud minu teadlik intellektuaalne valik ja selles mõttes võiks isegi öelda, et ajurveeda on leidnud minu. Jooga ja ajurveeda on pärit ühest allikast ja mõlemad propageerivad elamist loodusega kooskõlas. Ajurveeda elustiil, sealhulgas lihtne, reeglipärane eluviis, hooajaline toitev kohalik toit ja sisemine rahu on andnud lahenduse terviseteemadele, õpetanud elama hetkes ja nautima elu kogu selle mitmekesisuses. Ajurveeda elustiil on kogemuslikult mulle omaseks saanud panchakarma. Panchakarma on ajurveedalik organismi puhastusprotsess, mis kinnistab positiivsed harjumused ja väljutab kehast ja meelest ebavajaliku, hetkes olemine ja meditatsioon juhtub loomulikult.

Milline võiks olla iga inimese üks igapäevane harjumus, et keha teda päeva lõpus tänaks?