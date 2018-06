Täna õhtupoolikul toimus Tartumaal Luunja vallas Kabina karjääris ebatavaline õnnetus, kui mootorpaadil lõbusõitu teinud seltskond purupurjus juhi tõttu kaldasse põrutas. Ühele paadisõitjale lõppes päev haiglas operatsioonilaual.

Häirekeskus sai täna kella 17.20 paiku teate, et Kabina karjääris on juhtunud paadiõnnetus. Esialgsetel andmetel vedas joobes paadijuht veesõiduki järel veesuusatajat ning paadis oli peale juhi veel ka üks naine.

Karjääri jõudnuna püüti teha pööre, ent sõidukiirus oli liialt suur ning juht ei arvestanud õigesti pöörderaadiust. Nii sõitis paat kaldasse ning kokkupõrkest maismaaga paiskus paadist välja kaasa sõitnud 21aastane naine. Ta sai viga ja viidi haiglasse.



Politsei tuvastas, et 33aastane paadijuht oli raskes joobes, tal mõõdeti ligi 1,9-promilline joove. Juhtunu üksikasjad on selgitamisel.



Politsei meenutab, et seaduse järgi on paadijuhile lubatud maksimaalselt kuni 0,5-promilline joove, ent kõige turvalisem on veesõidukite juhtidel pea igal hetkel selge hoida.

„Kurb lugu, sest ühe liigpurjutanud paadijuhi valearvestus viis noore naise otse operatsioonilauale. Soovime talle kiiret paranemist ning loodame, et veeohutuse vaates teeb sellest juhtumist järeldused mitte üksnes konkreetne paadijuht, vaid ka kõik teised veekogudel seilajad,“ märkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets.