Priit tungis sügavuti juba ülikooli ajal, tema ülevaade on põhjalik ka kolmkümmend aastat hiljem. Mind pani aga imestama, et kärakasse sugugi mitte soosivalt suhtuv spordimees pööras erilist tähelepanu piiriäärsetele jaanituledele ja nende „võludele”. Mõneti muidugi arusaadav, sest ühendus Lätiga on parem kui Ruhnuga.

Metsavenna talu - 20 eurot. Läti maksuparadiisini on sealt vaid mõni kilomeeter.

Karksi-Nuia – 12.50. Igati esinduslik koosseis kõigest 15 km kaugusel soodushindadega Läti piirist.

Tohoh! Kas Pullerits on viinakuradi küüsi langenud?

Kas ilma odava alkoholita ei võigi jaanituli lõbus ja lummav olla? Kuna tuleoht meie metsades oli suur, võinuks Päästeameti rõõmuks aasta kõige valgemal ööl takustes pükstes hoopis peeruvalgel „Kalevipoega” lugeda.

Aga nüüd muutusin ma ise silmakirjalikuks. Olen veendunud, et kursusevend ise ei käinud sõnajalaõit (näiteks koos teise kursusevenna Ragnar Kondiga) piiriäärsetes külades otsimas. Pigem tuli ta lugejatele vastu ja seekord mitte kõige nõudlikumale kirjaoskajale. Või meenus talle Oskar Looritsa artikkel “Vägilase prototüüpe”, kus Eesti üks suurim rahvaluuleteadlane iseloomustas tüüpilist eesti vägilast: mõõtude poolest suur, tugev ja jäme, sisemiselt lollakas ja laisk. Vägilane tikub kavalusega töölt metsa magama või sööb poole toobi viina eest paarinaelalise toore ahvena kõigi luude ja soomustega…

Pullerits on kirjutanud paremaid artikleid. Ja kirjutab kindlasti veel. Ma ei oleks sellele loole niipalju tähelepanu pööranud, kui pärast pühi poleks ilmunud konkureerivas väljaandes Grete Põlluste uurimuslugu „Uute traditsioonide kujunemine: perereis Lätti hõlmab ka alkoholipoe külastust” (EPL, 26.06.2018).

Kas tõesti oli kokkulepe kahe kvaliteetpäevalehe vahel? Priit Pullerits ässitas enne jaanituld Lätist alkoholivaru soetama, aga samal ajal passis Eesti Päevalehe fotograaf poe ees, et jäädvustada üleskutsele allunud Eestimaa kodanikke.

Ja päevapiltnikul õnnestus tabada kaks Eesti peret, kes suure käruga poest väljuvad.

Fotodel on loomulikult ka allkirjad, nagu hea ajakirjandustava ette näeb.

Esimene: suuremad lapsed aitasid oma vanematel kokkuostetud alkoholi autoni toimetada

Teine: lapsel endal tõenäoliselt pole vahet, kas ta istub siidrikasti või näiteks majapidamispaberi rullide otsas. Ent täiskasvanul on sellist „perepilti” siiski veidi võõrastav vaadata.

Täiskasvanu all peab autor ilmselt silmas ennast. Aga see pole hetkel oluline. Mind häirib hoopis see, et fotol on kärus istuva lapse nägu küll kaetud, aga vanemate omad mitte. Kas laps oleks pidanud istuma palava ilmaga autos, nagu ühe jalgpallitegelase koer Kiievis Meistrite Liiga finaalmängu ajal? Teadmata, kas lapsevanemad olid lugenud Pulleritsu üleskutset minna maksuparadiisi, on mul on neist vanematest nii või teisiti kahju – küllap leidub pahatahtlikke, kes kinnikaetud näoga mudilasele aastakümneid hiljemgi nina peale viskavad, et ta esivanemad käisid Eesti Vabariigi juubeliaastal jaaniõhtul Lätist õlut varumas. Mina isiklikult pean lugu inimestest, kes oskavad rahaga säästlikult ümber käia. Erinevalt ühest rahajõmmist, kes 20 aastat tagasi sisenes Äksi baari ja nõudis Jonnie Walker Blue Labelit. Segatuna Coca-Colaga...

Andrus Ansipi ülestunnistus

See hoiatav näide vaevalt et kellegi harjumusi muudab. Ja kas jõnglane suudab meenutada aastakümnete pärast praeguse Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ülestunnistust: „Teate, minu kodus keldris on Läti õlu. See on A. Le Coqi õlu, aga Lätist ostetud. Tütar tuli lennuki pealt, auto oli tal seal lennuväljal, sõbranna oli ka veel kaasas. Läksid ja ostsid pudeli viina! Võtsid õllesanga ka kaasa!” (Postimees, 21.11.2017)

Härra Ansipile soovitaks siiski Läti õlut osta. Ükskõik, kas tütre abil või omatahtsi. Ansipi valitsemisajal jäi meie õllemeistrite mõte kängu, ei midagi uut ega huvitavat sellest aastasajast ei meenugi.

Erinevalt Läti õllemeistrite toodangust. Paljude minu sõprade lemmik, mis ka Eestis kättesaadav, on Valmiermuiža õlu. Mina eelistan Cēsu Premiumit, mida aegajalt mulle tuuakse. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas – kuuspakk maksab 4.25. Käisin Mustamäe Prismas vaatamas, millised on meie õllehinnad. Mitte et ma ei teaks, et õlu on kallimaks muutunud, aga tavaliselt ju kuute õlut koju ei varu.

Ma ei uskunud oma silmi! Väljakutsuva välimusega A Le Coq Special kuuspaki eest tulnuks välja käia 9.19. Taara pant muidugi lisaks. Kõik need õllealused üksteise peale laotatuna moodustasid poes ligi 2,5 meetrise torni. Mine võta nüüd kinni, äkki olid potentsiaalsed ostjad lühikest kasvu, aga keegi polnud tihanud enne jaanipäeva seda osta. Üleeile käisin ajakirjandusliku eksperimendi korras kontrollimas: pilt oli sama.