Neljapäevases Õhtulehes andis riigikohtunik aru, kuidas pääsevad tavainimesele arusaamatul kombel nii kergelt inimesed, kes toime pannud nõnda räigeid kuritegusid nagu vägistamine ja lapse vägistamine.

Arusaadav, et kehtib süütuse presumptsioon. Muidugi on vaja kindlaid tõendeid ja sõnast üksi ei piisa, kui tahes emotsionaalne ja tugevaid tundeid tekitav see ka poleks. Mõistetav, et kohtuprotsess on keeruline, vaja on arvestada konkreetsete tõenditega. Aga kui kohtunik ütleb, et ta vaatab süüdistatavale silma ja saab aru, et no näha ju on, et ta kahetseb. No kuulge! Kus on siin need ranged ja raudkindlad tõendid?

Väga murelikuks teeb ka kohtunik, kes läheb kaasa ohvrisüüdistamise mentaliteediga. Miks ta ei tea, kui väike on valesüüdistuste esitamise tegelik osakaal, ega tee vahet täiesti eri tüüpi juhtumitel?

Aga mis puudutab puhtsüdamlikku kahetsust – küllap need „siirad“ pilgud ja andekspalved tõesti tulevad, kui roimar hakkab kohtupingis mõtlema, mis elu teda vanglas ees ootab. Mina vägistaja pisaraid ei usu.