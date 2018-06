Soome rahvusringhäälingule kinnitas president Niinistö, et on rahul Valge Maja ja Kremli valikuga, mis langes Helsingi kasuks. 16. juulil kohtuvad seal presidendid Trump ja Putin.

Niinistö lisas veel, et plaanib ka ise mõlema riigipeaga kohtuda. Trumpiga on tal kohtumine juba kokku lepitud ja küllap nõustub kohtumisega ka Putin, arvab Niinistö. Soome presidendile anti võimalikust toimumispaigast ja -ajast teada eelmisel nädalal, kuid tema sõnul ei öeldud tallegi siis midagi kindlamat.

Soome president usub, et tema riigi pealinn osutus valituks tänu Soome ülemaailmsele heale mainele, samuti on Soomel head suhted nii Ühendriikide kui Venemaaga. Viimase osas on Niinistö tõepoolest olnud ehk oodatust soojem, näiteks õnnitledes Vene presidenti siis, kui viimane ametisse jälle tagasi valiti.

Trump on väljendanud huvi rääkida Putiniga Süüriast ja Ukrainast. Niinistö aga usub, et kuigi teemad on tähtsad, siis kaua kohtumine ei kesta. Tema hinnangul veedavad Trump ja Putin koos tõenäoliselt paar tundi ning päris kindlasti ei välta kogu üritus kauem kui vaid ühe päeva, arvab Niinisto. Ta avaldas arvamust, et isegi lühiajaline vestlus ja väiksemgi leevendus pingelistes rahvusvahelistes suhetes tuleb maailmale kasuks.