Saksamaal Schloß Holt-Stukenbrocki väikelinnas vahistati ühes firmas 56aastane mees, kes tabati valvekaamera abil kolleegide võileibade mürgitamiselt, vahendab Stern Online.

Valvekaamera paigaldati seejärel, kui üks töötaja märkas oma võileiva vahel kahtlast pulbrit. Ekspertiis näitas, et tegemist oli mürgise pliiatsetaadiga. Kahtlusaluse korterist leidsid uurijad elavhõbedat, kaadmiumi ja pliid, mis kõik on inimesele mürgised.

Vahi alla võetud mees on seni eelistanud ülekuulamistel vaikida. Uurijad peavad võimalikuks, et kahtlusalune on alates 2000. aastast süüdi koguni 21 kolleegi surmas. Kõik nad olid vanemapoolsed mehed, kes senistel andmetel surid vähki või südameinfarkti.