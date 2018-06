Sel nädalal teatas Tanel Padar, et kuigi nad pidanuks bändiga 4. juulil Õllesummeril soojendama indie-rokkbändi Franz Ferdinand, jääb tänavu neil festivalil esinemata. Nüüd on selge, et bändi soovitud visuaale polnud lihtsalt võimalik ellu viia. Tanel postitas möödunud reedel oma Facebooki kontole lühikese teadaande: "Annan teada, et Tanel Padar selleaastasel Õllesummeril ei esine. Ilusat jaani-nädalavahetuse algust!" Kuvatõmmis (facebook.com/tanelpadarofficial) Õllesummeri esindaja kinnitas, et nii on ja Taneli asemel astub lavale Karl-Erik Taukar oma bändiga. "Tehnilistel põhjustel toimus tõepoolest muudatus programmis, kuna ei saa Tanel Padari soovitut sama õhtu peaesineja tõttu ellu viia."

Õhtulehele saabunud info kohaselt kuulis Tanel, et pärast teda esinev Franz Ferdinand plaanib oma etteaste lõpetada vinge pürotehnilise tulevärgiga ning seepeale avaldas ka tema soovi oma bändi etteaste lõpus pauku ja mürtsu teha. Mõte tuli aga liialt viimasel minutil ja selgus, et seda pole võimalik teostada, mispeale bänd otsustas esinemisest üldse loobuda.

"Õllesummer festivalil näeb ilutulestikku neljapäevasel Armin van Buureni kontserdil, mil elektroonilise muusika megatäht tähistab meie ja kogu publikuga Õllesummeri 25. sünnipäeva. Franz Ferdinandi kontserdil pürotehnikat kaasatud pole," ütleb Õllesummeri esindaja Õhtulehele. "Igaks päevaks ehitame pealava üles vastavalt peaesineja nõudmistele. Täpsed joonised ja nõudmised on kirjas raideris ning kuuluvad 100% täitmisele. See aga tähendab, et soojendajate soovides tuleb olla paindlikum ja kahjuks kõiki ideid ei ole võimalik ellu viia. Väärtustame Padarit väga ning tõesti loodame teda järgmisel suvel meie festivalil esinejana tervitada."