Alates 1. juulist saavad inimesed üheteistkümnes Eesti maakonnas tasuta maakonnaliinidel sõita. Tasuta bussid tunneb ära tänu sinistele “tasuta” siltidele, millega bussid märgistatakse. Tänasel valitsuse pressikonverentsil rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et lähipäevil saavad inimesed tasuta maakonnaliinidel sõita. Tõsi, viieteistkümnest maakonnast Simsoni sõnul neljas inimesed tasuta sõita ei saa, sest otsustati, et kohalikud omavalitsusjuhid saavad ise valida, kas nad kasutavad riigi poolt võimaldatud vahendeid tasuta sõidu kehtestamiseks oma maakonnas või mitte. Neljaks maakonnaks, kus juulist tasuta maakonnaliinidel sõita ei saa on Harjumaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa ja Pärnumaa.

Ühisrahastatud transpordi süsteem on väga lihtne. Bussides tuleb valideerida ühistranspordikaart ja kuna kaartidel on ristkasutus, tähendab see, et ühe maakonna bussikaarti saab kasutada ka teistes maakondades.

Simsoni sõnul ei ole vahet, kuhu inimene sisse kirjutatud on – 11 maakonnas saavad tasuta sõita kõik. “Põhjus on väga lihtne: me rahastame seda riigi eelarvest ja kõik maksumaksjad, sõltumata sellest, kus nad elavad, on panustanud maakonnabusside käigushoidmisse.” Kõigil bussiliinidel siiski tasuta sõita ei saa. “Tasuta sõidu õigus ei laiene kommertsliinidele, linnabussidele, ei laiene ka praami- ega rongiühendustele, ega ka lennuühendustele – isegi kui need on siseriiklikud,” räägib Simson.