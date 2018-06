USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumine toimub Soome pealinnas Helsingis, kinnitas täna telekanal Fox News. Eelnevalt oli kohtumispaigana kõne all ka Austria pealinn Viin. Kell 15 kinnitasid seda infot ka Vene uudistekanalid. Novaja Gazeta vahendab, et kohtumise kuupäevaks on 16. juuli.

Donald Trump tegi Vladimir Putinile konkreetse ettepaneku kohtuda telefonivestluses 20. märtsil ehk kaks päeva pärast Putini tagasivalimist Venemaa presidendiks. Ajalehe The Washington Post andmetel kutsus Trump siis Putinit Wahingtoni Valgesse Majja.

Venemaa president soovis aga kohtumist mõnes kolmandas riigis ning pakkus USA meedia andmetel välja Austria pealinna Viini. Trump seevastu eelistas Helsingit ning tundub, et kohtumiskoha valikus jäi ta ka peale.