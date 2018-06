Kadri Simson lubas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Ruhnu ja mandri vaheliseks sõitmiseks ostetakse võimalikult pea uus peamasin.

Turismihooaja haripunktis 22. juunil rikki läinud kiirkatamaraan Runö ei saa töökorda veel umbes kaks nädalat. Praegu on ruhnlaste ja turistide alternatiiviks asenduslaev Amalie, mis sõidab Saaremaa ja Ruhnu vahel. Kuid ka selle sõidud jäävad Kihnu veeteede kodulehe andmetel lähipäevil ära.

Simsoni sõnul on asenduslaev Amalie küll abiks, ent kuna see on väiksema mahutavusega ja aeglasem ja mitte nii lainekindel, võib tulla järgmisel nädalal suure tuule tõttu probleeme ka selle sõitudega."Teeme kõik, et see olukord kestaks nii vähe kui võimalik," lubas Simson.