„Ta läks teisipäeva õhtul kaduma. Olime õue peal ja arvasime, et keegi ikka tal silma peal hoiab, aga kui hakkasin teda puuri tagasi panema, siis teda polnud kuskil,“ seletab Uhti külas asuva Malmi loodustalu peremees Janor kahemeetrise boamao kadumise lugu. Selline elukas kaugeid seiklusi ette ei võta, nii otsis pererahvas kolmapäeva jooksul läbi oma valdused. Kuna teda sealt ei leitud, andis nelja eksootilist roomajat pidav peremees boa kadumisest teada. Malmi loodustalu sai kõvasti reklaami, sest kõik suuremad väljaanded jõudsid enne jooksiku ülesleidmist teha peremehega teha intervjuusid ja pilte. „Ta on dresseeritud ja täiesti ohutu, nii kaua kuni keegi talle peale ei astu või ta süüa ei taha,“ tutvustab Janor oma kadunud lemmikut. Peremehe sõnutsi on boa veel noor, kuid palju pikemaks ta enam ei kasva, pigem läheb ta jämedamaks. Kui muidu söövad sellised elukad vaid paar korda kuus, siis suvel soojade ilmadega isegi harvemini, nii et nälg ei tohiks boad veel nii pea näpistada.

„Praegu helistati Tammistust, et keegi ragistab puu otsas,“ lehvitab Janor käes kuldset telefoni, millele ta ootab boamao leidja kõnet. „See ei ole võimalik, ta on ikka kuskil siinsamas (Tammistu jääb Uhtist teisele poole Tartut vähemalt 30 kilomeetri kaugusele – toim). Telefon hakkab juba tühjaks saama, ise ei saa enam kuhugi helistada.“

Lõpuks leiti kadunud madu hoopis naabertalu küüni lae alt. Uhti küla kirjakandja ütleb, et tundmatud loomad tekitavad ikka hirmu: „Ma mõtlesin isegi, et täna siiakanti posti ei toogi. Minu jaoks oli see uudis, et selles talus üldse madusid peetakse. Kõhe on ikkagi.“