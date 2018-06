Politsei- ja piirivalveameti sõnul on krediitkaardikelmused väga levinud. „Politsei jaoks on tegemist masskuritegevusega, mida on maailmas ja ka Eestis tehtud juba pikka aega,” ütleb Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt. Eesti suuremad pangad probleemi süvenemist ei näe, küll aga kutsuvad üles tähelepanelikkusele ja ettevaatusele pangakaardi kasutamisel.

Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedias ilmsiks tulnud üsna mitu juhtu, kus pahaaimamatute krediitkaardiomanike kontodelt on maha läinud kummalised summad küll hotellikülastuse, küll taksosõidu eest.

„Eks ikka juhtub, et inimesed on enda teadmata andnud oma krediitkaardi andmed kuritarvitajate kätte,” ütleb LHV panga kommunikatsioonijuht Priit Rum. „Eriti välismaal käies tuleb ette, et skimmerid* salvestavad.”

SEB pangakaartide grupi riskijuhi Annika Kipso sõnul ei erine kaardipettuste osakaal täna kuidagi varasemate suveperioodide omast. Küll leiab ta, et suveperioodil inimesed puhkavad ja reisivad tavapärasest enam ja teevad ka rohkem kaarditehinguid, seetõttu esineb rohkem kaasnevaid küsimusi. „Kaardipettuste juhtumeid esineb, kuid sageli on tegemist olukordadega kui kaardivaldaja ei tunne ära hotelli lisatehingut või konkreetne taksosõit ei meenu kohe,” selgitab ta.

Kui aga kaardivaldaja peaks siiski avastama oma väljavõttel tehinguid, mida ta ei ole sooritanud, tuleb antud tehingute osas teha pangale tagasinõude avaldus. „Seda on mugav teha internetipangast – tuleb avada internetipangas konto või kaardi väljavõte, klõpsata kandel, mida soovitakse vaidlustada ning täita avanev vorm. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata erinevatele võimalustele, kuidas oma kaarti turvalisena hoida.”

Swedbanki pressiesindaja sõnul tuleb olukordi, kus klient on oma kontol mõne kahtlase kaarditehingu avastanud, aegajalt ette, kuid õnneks ei ole selliste pöördumiste arv viimasel ajal suurenenud. Ka Luminor ega LHV pank ei ole vaidlustuste arvu tõusu täheldanud. Klientide poolt vaidlustatud tehingute täpsemaid andmeid ega konkreetsete kaupmeeste nimesid ei soovi ükski pank avaldada.

LHV panga kommunikatsioonijuht Priit Rum tõdeb siiski, et viimase aasta jooksul on esile tõusnud trend, kus kurikaelad kasutavad kaardiandmete väljapetmiseks sotsiaalmeediat. „Inimestele kuvatakse sotsiaalmeedias võltskaupmeeste reklaame, mis viivad lehtedele internetis, mis näevad välja nagu toimivad e-poed, kuid tegelikult kliente kuritarvitavad. Seepärast on väga oluline alati uurida, kas tegemist on tegelikult toimiva ja usaldusväärse kaupmehega.”

Rum kinnitab, et kui tegemist on tõesti pettusega ja sellega on seotud konkreetne ettevõte, siis saab selle suhteliselt lihtsalt ära lahendada ja need ettevõtted võetakse ka vastutusele. „Pigem on aga tegemist juhtumitega, mille taga on fiktiivsed kaupmehed.”

Rum rõhutab, et pangakaardiga tuleb ümber käia sama vastutustundlikult nagu sularahagagi. „Nii nagu sularaha ei jäta keegi kuhugi vedelema, ei maksa ka kaarti ripakile jätta. Kaardil ja kaardi andmetel tuleb silm peal hoida.” Samuti tuleb pangakaardile seada limiidid, mis vastavad kliendi tegelikele vajadustele. Aeg-ajalt tuleks ka oma konto väljavõte mõttega üle vaadata ning kahtluste korral pöörduda võimalikult kiiresti panga poole. Sellisel juhul kaart suletakse ja pank saab hakata uurima, mis juhtunud on.

Pahategijad varitsevad piiri taga

„Oluline on mõista, et reeglina ei kasuta pahategijad sama riigi kaarte ehk kui krediitkaardi kelmus viiakse läbi Eestis, siis ei kasutata tavaliselt Eesti pankade kaarte, kuna vahelejäämise risk on suurem,” märgib Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt.

Kelti sõnul tehakse ka ostud üldjuhul erinevates keskkondades, et hajutada riske. Sageli eelneb väga väike (näiteks ühe euro suurune) kontrollost veendumaks, et kaart töötab. Seejärel tehakse rida suuremaid oste, kuni kehtestatud limiidid on läbi. Enim on riskirühmas kuni mõnetuhande eurost tehnikat müüvad ettevõtted, hotellid ning lennupiletid.

Politsei andmetel saadakse Eesti inimeste kaarte kätte mitmel viisil: välisreisidel käies satutakse skimmer-seadme ohvriks, langetakse phishing-rünnaku (andmepüük e-maili teel) ohvriks või nakatatakse enda seadmed võõraste failide ning linkide kaudu pahavaraga. „Seda võib juhtuda ka näiteks veebis reklaamidele klikkides, kuna malvertising (nn ründereklaamid ehk online-reklaamide kasutamine pahavara levitamiseks) on praegu üsna levinud. Lisaks tuleb valida keskkondasid, kus oste sooritatakse. Sageli langevad ka krediitkaartidega majandavad ettevõtted küberrünnakute alla, mille tagajärjel võivad kasutajate andmed ringlema minna,” hoiatab Kelt.

Kui kellegi krediitkaarti on kuritarvitatud tuleks kindlasti pöörduda oma panga poole, paluda kaart sulgeda ning esitada tehingute vaidlustus. Täpsemat infot saab küsida oma pangast. Samuti tuleks inimestel uurida oma pangast kuidas turvaliselt kaarte kasutada. Seejärel tuleks teavitada politseid, näiteks e-avalduse kaudu politsei.ee lehelt.