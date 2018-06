Popduo Respekt on valmis saanud värske singliga - nostalgialaksuga, "Täna öösel" mis on cover 90ndate CC Catch`i megahitist "I Can Lose My Heart Tonight". Sõnad laulule on kirjutanud Respekti solist Kerdo Mölder ja Priidu Heinroos.



Värske laul pärineb Respekti neljandalt duubelalbumilt, mis näeb ilmavalgust selle aasta talvel. Sügisel jõuab kinolinale ka Kerdo Mölderi elust rääkiv tragikomöödia "Elu Hammasratastel".



Uurisime, millised tuuled puhuvad hetkel Kerdo elus. "Lähen juba 3. juuli tuurile koos väikese Oliveriga. Kaasa teevad ka Erich Krieger, Boris Lehtlaan, Eesti Mees ja Sunlight," rõõmustab Kerdo. "Jaanid möödusid sel aastal aga üllatavalt rahulikult. Esinesime 22. juunil hirmsa tormiga Paldiskis ja 23. juunil Metsavenna Jaanitulel, kus oli väga vinge publik ja palju rahvast, õnneks soosis ka ilm meid täiega."

"Aga mis kõige põnevam, hakkasin igavusest ja samas ka põnevusest Taxifys taksot sõitma. No, et miskit uut kogeda. Päris lahe on kuulda erinevaid lugusid ja näha nii paljusid värvikaid inimesi."

"Ja eraelus on ka kõik väga hästi, olen õnnelikus suhtes," kiidab mees. "Ongi hea pisut tagasi tõmmata ja vürtsikam, skandaalidega pikitud elu seljataha jätta. Minust on igav vanamees saanud. Vanus hakkab vist peale viskama." "Ka esinemistel on meil Ritaga kokku lepitud "kuiv seadus" - lavale astume vaid kaine peaga - ja nii on ja jääb! Täiesti ära harjunud ja ausalt öeldes ei kujutagi enam ette, et enne lavale astumist klõmakas rummi hinge alla tõmmata." "Ja mis kõige olulisem, suure hooga käib ka meie mängufilmi "Elu hammasratastel" montaaž, mis juba sügisel kinolinadel.



Kuula Respekti värsket lugu!