"Konservatiivid on need, kes vähestena on rõhutanud demograafilise kriisi ohtlikkust ja vajadust toetada noori perekondi. Sotsid aga on tegelenud ühiskonna lõhestamisega ja sellega paistab kahjuks ka Vaarik tegelevat," arutles ta.

Madison ütles Delfile, et Vaariku väljaütlemised on kahjuks väga solvavad kümnetele tuhandetele inimestele, kuid samas olevat see tüüpiline sotsidele, kes teisiti ei suuda end nähtavaks teha.

Kaljulaid võttis seepeale sõna enda Facebooki lehel.

"Päeva parim nali on see, et Jaak Madison arvab, et Vaarik võiks jääda oma eriala juurde ning tal ei ole poliitikaks vajalikku kompetentsi. Eks paljud oleksid soovinud, et Madison oleks jäänud oma eriala juurde, milleks olid vist laevakajuti võtmed ja mobiiltelefonid või midagi sellist," ironiseeris Kaljulaid.

"Napakas. Me peaks tervitama iga ühiskondlikult mõtleva aruka inimese tulekut poliitikasse, sest see on ainus ravim parteiaparaatide koopiamasinate alt tulevatele erakondlikele robotite vastu."