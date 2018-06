Pärnusse on noori toetusega elama meelitatud juba pea kaks aastat. Selle aja jooksul on suvepealinna tulnud 14 noort inimest, räägiti ERR-i raadiouudistes. Aasta jooksul igas kuus makstava 300eurose toetuse tingimuseks on see, et noor peab olema kõrgharidusega ja kuni 30aastane. Pärnus peab elama ja töötama vähemalt kolm aastat.

Farmatseudina töötav Kristin Neemsalu ütleb, et temal tekkis soov Pärnusse kolida varem. Toetusest kuulis ta enda tööandja käest. Naine rääkis ERR-i raadiouudistele, et toetussumma on märgatav ning aitab katta ka kolimiskulusid. Neemsalu usub, et see on suur pluss, meelitamaks noori tagsi kodumaale ja just Pärnu linna.

Neemsalu rääkis, et talle sobib hästi nõue elada Pärnus vähemalt kolm aastat, kuna tal oli nagunii plaanis sinna kolida ja elama jääda. Kuna peres on ka laps, ei oleks koolivahetus nagunii mõistlik.

Pärnumaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht Vivika Vilja sõnutsi on Pärnu ettevõtjad hea meelega projektiga kaasa tulnud.

"Toetus on ära jagatud nii, et pool toetusest ehk 150 eurot tuleb Pärnu linna poolt ning teine 150 eurot tuleb ettevõtja poolt. Toetuse tingimused on välja töötatud koostöös tööandjatega," selgitas naine.