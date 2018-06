“Terevisooni” särav saatejuht Piret Järvis-Milder räägib, et viimasel ajal on laste saamine Eesti ühiskonnas väga aktuaalne teema. “Kuid laste tulemine siia ilma ei peaks olema numbrite, vaid armastuse küsimus,” avaldab Piret ajakirjas Anne & Stiil. “Lapsed võiksid sündida ikka ainult peredesse, kus neid tõesti oodatakse.”

“Lähedased pole mind järelkasvu osas survestanud. Välja arvatud, mu armas vanaema, kel juba mitu head aastat ootab kapis kaks tikitud beebitekki, mida ta armastab aeg-ajalt lapselastele näidata, andes nõnda delikaatselt mõista, et uus põlvkond on enam kui teretulnud,” naljatleb Piret. “Muidugi on ekstra ilus mõte, et kunagi võiks maailmas eksisteerida pisike inimene, kelles on kokku segatud minu ja mu armastatud inimese DNA,” räägib Piret Järvis-Milder laste saamisest.

Piret Järvis-Milder ja Egert Milder (Alar Truu)

Piret Järvis-Milder abiellus oma kallima Egert Milderiga eelmisel aastal kauni Tbilisi päikese all. Noorpaar pidas koguni kaks pulmapidu, perele Gruusias ja sõpradele Eestis. „Sõbrad tulevad kokku ja loodetavasti saab lõbus olema,“ rääkis Piret toona Õhtulehele Eestis toimuvast peost.