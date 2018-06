Kevadel avastati Saaremaalt Lööne külast mitmeid muistse väljanägemisega esemeid, millest anti teada muinsuskaitseametile. Lähemal uurimisel selgus, et esemed pärinevad viikingiaegsest matusepaigast, kirjutab Saarte Hääl.

Arheoloog Marika Mägi sõnul pärineb Lööne mõisa lähedalt väljatulnud kalmekoht viikingiajast ja sellele järgnevast perioodist, üldjoontes 10.–12. sajandist.

Mägi selgitas, et lisaks on seal palju leide ka n-ö tavapärasest segamini põletusmatustega kalmest. "Aga kalmet kui niisugust iseenesest ei ole, see on ammu juba põlluks küntud."